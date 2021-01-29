شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 -1-2021 في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الذهب اليوم في مصر، والتي سجلت استقرار ملحوظ عند 813 جنيها، فى الوقت الذى يسجل فيه سعر اونصة الذهب عالمياً حركة وتذبذب مستمر.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 696.75 جنيه.

عيار 21 سجل 813 جنيها.

عيار 24 سجل 929.25 جنيه.

الجنيه الذهب 6504 جنيها.

أونصة الذهب 1848 دولار.

وكشف محسن فوزى، أحد منتجى الذهب، أن هناك تراجع في الطلب على الذهب حاليا نتيجة هبوط الإقبال من الفئات المتوسطة لشراء المعدن النفيس، مشيرا إلى أن الفئة الغنية التي تشترى الذهب بكميات وذات الأوزان الأكبر هى التى تتصدر المشهد حاليا من حيث الطلب.

وأضاف "فوزى"، في تصريحات لـ"الخليج 365": "الشغل الشعبى متراجع الطلب عليه بصورة كبيرة الآن، وهى الفئة التي كانت تحرك السوق ككل، لكن الرهان على الفئة الغنية التي تشترى الذهب الآن ربما يكون خاسر، ولا يمكن التعويل عليه لتحريك مبيعات الذهب.

وأشار محسن فوزى، إلى أن متوسط كمية الذهب التي يتم دمجها حاليا يتراوح بين 60 إلى 70 طن سنويا، لافتا إلى أن الكميات المدموغة سنويا هي مؤشر حركة السوق، وتشهد حاليا حالة من التراجع، وهذا يعنى أن مبيعات الذهب متراجعة بصورة ملحوظة.