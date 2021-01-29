شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم.. الطماطم بين 1-2 جنيه للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 29-1-2021، استقرارا فى سوق العبور للجملة، حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، إن أسعار الفاصوليا 2-3.5 جنيها للكيلو، وأسعار الطماطم 1-2 جنيها للكيلو،سعر الخيار البلدى يتراوح بين 1.5- 2جنيهات للكيلو ، والخيار الصوب بين 2-2.5 جنيها والبصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيها للكيلو ، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيها للكيلو، و الجزر سجل 3 - 5 جنيهات للكيلو.

وأضاف النجيب، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن أسعار البطاطس بين 1 - 2جنيها للكيلو، وأسعار الملوخية بين 2-4 جنيهات للكيلو، البسلة سجلت 3-5جنيهات للكيلو ، أسعار الكوسة تتراوح بين 1.5-4.5 جنيها للكيلو

وأشار النجيب، إلى أن سعر كيلو الباذنجان رومى يتراوح 1 - 2 جنيها، سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1- 2جنيها للكيلو ، والباذنجان عروس أسود من 1-2 جنيهات للكيلو، واستقرت أسعار البطاطا بين. 1.5 - 2 جنيها للكيلو، وسعر الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها للكيلو ، والفلفل الرومى الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو ، والفلفل الحامى الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها للكيلو