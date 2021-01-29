شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى اليوم.. تتراوح بين 110-140 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم الجمعة 29-1-2021 استقرارا بمحلات الجزارة والهايبر ماركت، وفقا لما أكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية.

وسجلت أسعار الكندوز بين 110-130 جنيها، والسجق البلدى 110-140 جنيها للكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها للكيلو، اللحم المفروم العادي 110-125جنيها للكيلو، والبفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها للكيلو، وأسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها، واللحم الجملي 90-100 جنيه للكيلو.

وكان تقرير رسمي صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الارضى، كشف عن انخفاض حجم استيراد مصر من اللحوم المستوردة بسبب ارتفاع الإنتاج المحلي من اللحوم وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي لتصل إلى 57% ، موضحا أهمية مشروع البتلو في تحقيق هذه الأهداف نظراً لقدرته على تحقيق التوازن في الأسعار و توفير فرص عمل لصغار المربين و المزارعين و رفع مستوى معيشتهم.

وأضاف تقرير وزارة الزراعة، أن إجمالي التمويل الذى تم إتاحته للمشروع منذ عام 2017 وحتى الآن حوالى 4,1 مليار جنيه من البنوك وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية الجانب الأكبر منه و قدره 3,6 مليار جنيه في عام 2020 موضحا أن إجمالي التمويل الذي تم منحه لصغار المربين بلغ مبلغ 3,2 مليار جنيه استفاد منه أكثر من 19 ألف مربى بعدد رؤوس بلغت أكثر من 221 ألف رأس في كل محافظات الجمهورية.