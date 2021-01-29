شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم الجمعة.. تتراوح بين 13500 – 13650 جنيها للطن من المصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية أن أسعار الحديد والأسمنتوحميع خامات البناء تشهد استقرارا اليوم الجمعة 29-1-2021.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن أسعار الحديد" التسليح" تتراوح بين 13500 – 13650 جنيها للطن تسليم أرض المصنع ،و سعر الطن للمستهلك يتراوح بين 13800 – 14000 جنيها .

وأضاف الزينى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 أن سعر الاسمنت تراوح بين 650-680 جنيها للطن تسليم أرض مصنع، و سعر المستهلك بين 700-750 جنيها للطن، و أسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، و سعر الرمل بين 60-100 جنيها للمتر ، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة.

وكانت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية أكدت أن معدل الطلب على الحديد منخفض نسبيا خلال الفترة الحالية، موقعا ان يرتفع معدل الطلب تدريجيا خلال شهر مارس وذلك بعد حصول المباني بالمحافظات على التراخيص اللازمة من أجل البناء بعد الإعلان عن اشتراطات البناء الجديدة.