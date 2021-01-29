شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الجمعة 29-1-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو الأوروبى اليوم الجمعة 29-1-2021، أمام الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، لعدم وجود تعاملات اليوم، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.88 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع.

واستقرت باقى العملات أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، وسجل سعر الدولار اليوم ، 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كما سجل الجنيه الإسترلينى 21.39 جنيه للشراء، 21.68 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وفي التعاملات المبكرة في لندن، اليوم الجمعة صعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، 0.2 بالمئة إلى 90.739. والمؤشر مرتفع نصف بالمئة في الأسبوع.

ونزل اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.2107 دولار قبل صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الألماني للربع الرابع، وربح الدولار 0.4 بالمئة مقابل الين الياباني إلى 104.64.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.98 جنيه للشراء.

19.10 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.88 جنيه للشراء.

19.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.88 جنيه للشراء.

19.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

19.00 جنيه للشراء.

19.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.90 جنيه للشراء.

19.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.86 جنيه للشراء.

19.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.95 جنيه للشراء.

19.19 جنيه للبيع.