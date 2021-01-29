شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد الألمانى يقتنص نموا 0.1% في الربع الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة، أن الاقتصاد الألمانى نما 0.1 بالمئة فقط فى الربع الرابع بعد أن أدت موجة ثانية من تفشى فيروس كورونا لتوقف شبه تام فى أكبر اقتصاد فى أوروبا إثر تعاف قوى فى الربع الثالث من الموجة الأولى من تفشى المرض.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادى، إن إعادة فرض إجراءات عزل عام بنهاية العام الماضى أضر بالاستهلاك الخاص بينما دعمت صادرات السلع وأعمال البناء الاقتصاد.

وكان استطلاع لرويترز قد توقع، أن تكون نسبة النمو 0.0 بالمئة للربع الرابع.

وأظهرت بيانات منفصلة اليوم الجمعة، أن عدد العاطلين عن العمل فى ألمانيا انخفض على نحو غير متوقع فى يناير بما يشير إلى أن الحوافز التى تقدمها الحكومة للشركات للإبقاء على العاملين فى وظائفهم خلال جائحة كورونا تحمى سوق العمل فى أكبر اقتصاد فى أوروبا.

وقال مكتب العمل، إن عدد العاطلين على العمل المعدل فى ضوء العوامل الموسمية انخفض 41 ألفا إلى 2.729 مليون. وكان استطلاع لرويترز قد توقع ارتفاعا فى عدد العاطلين بواقع ستة آلاف.

لكن معدل البطالة بقى دون تغيير مقارنة بالشهر السابق عند ستة بالمئة.