شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرية ضمن أفضل الوجهات السياحية الرائجة فى العالم لعام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار موقع "تريب أدفايزر"، (Tripadvisor) والذي يعتبر أكبر منصة للسفر فى العالم، مدينة الإسكندرية كأحد أفضل الوجهات السياحية الرائجة على مستوى العالم لعام 2021، وذلك طبقا للقائمة التي نشرها الموقع لتسلط الضوء على الوجهات السياحة الأفضل والأكثر رواجا بين المسافرين.

و قد تضمنت القائمة هذا العام 25 وجهة علي مستوي العالم، حيث جاءت مدينة الإسكندرية في المرتبة رقم 23، وكان قد اختار الموقع مدينتى القاهرة والغردقة من أفضل الوجهات السياحية لعام 2020، حيث جاءت مدينة القاهرة فى المرتبة رقم 12 والغردقة في المرتبة رقم 24.

ويتم اختيار هذه القائمة طبقا للتعليقات والتقييمات التي يدونها المسافرون للأماكن التي يمكن زيارتها والأنشطة التي يمكن ممارستها بالإضافة إلى أماكن الإقامة والمطاعم في الوجهات حول العالم على موقع التواصل الاجتماعي لتريب ادفايزر خلال فترة 12 شهرًا، وتكشف هذه القائمة عن الوجهات التى سافر إليها السائحين في عام 2020 ، والأماكن التى يرغبون في السفر اليها في عام 2021.