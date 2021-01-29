شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 29-1-2021 بالبنوك العاملة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 29-1-2021، أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى مصر، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم، وثبت سعره فى البنك الأهلى المصرى عند 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل، ربح الدولار وانخفضت العملات شديدة التأثر بالمخاطرة اليوم الجمعة بعد هجوم على الأسهم ذات المراكز المدينة من جانب صناديق التحوط فى الولايات المتحدة مما يزعزع ثقة المستثمرين ويعزز الطلب على عملات الملاذ الآمن.

ونزل اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.2107 دولار قبل صدور بيانات الناتج المحلى الإجمالى الألمانى للربع الرابع، وربح الدولار 0.4 بالمئة مقابل الين اليابانى إلى 104.64.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.08 جنيه للشراء.

4.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.16 جنيه للشراء.

4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.09 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.