شكرا لقرائتكم خبر عن فريق منظمة الصحة يجتمع مع علماء صينيين في ووهان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ووهان-رويترز

بدأ فريق خبراء تقوده منظمة الصحة العالمية ويحقق في منشأ جائحة «كوفيد-19» اجتماعاته مع علماء صينيين، الجمعة، وقالت المنظمة إن الفريق يعتزم زيارة مختبرات وأسواق ومستشفيات في مدينة ووهان.

وأنهى الفريق، الخميس، حجراً صحياً استمر أسبوعين بعد وصوله إلى الصين، وانتقل إلى فندق في ووهان الواقعة بوسط الصين والتي نشأ فيها فيروس «كورونا» في نهاية 2019. ومن المتوقع أن يظل الفريق في الصين أسبوعين آخرين، وسيزور سوقاً للمأكولات البحرية الذي كان مركزاً للتفشي المبكر للفيروس. كما سيزور معهد ووهان لعلم الفيروسات. وتقول واحدة من الفرضيات التي رفضتها الصين، إن التفشي نتج عن تسرب من المختبر الحكومي.

وقالت تيا فيشر، وهي عضو دنماركية في الفريق، الخميس: «من المهم تذكّر أن نجاح هذه المهمة وعملية رصد منشأ الفيروس تعتمد بنسبة 100 في المئة على الوصول إلى المصادر ذات الصلة».

وسعت الصين لترسيخ فكرة نشأة الفيروس في الخارج قبل اكتشافه على أراضيها، بتحدث وسائل الإعلام عن وجود الفيروس في أغذية معبأة مستوردة وأبحاث علمية تقول إنه انتشر في أوروبا في 2019. وألمحت وزارة الخارجية الصينية أيضاً إلى أن الإغلاق المفاجئ لمختبر عسكري أمريكي في ولاية ماريلاند في يوليو/ تموز 2019 مرتبط بالوباء.