الأعلى سعراً منذ عامين.. لوحة لبوتيتشيلي تباع بمبلغ قياسي

نيويورك-أ ف.ب

بيعت لوحة للفنان ساندرو بوتيتشيلي، أحد أهمّ رسّامي عصر النهضة الإيطالي، لقاء 92,2 مليون دولار، في مزاد علني نظمته دار «سوذبيز» الخميس، وهو أعلى سعر لقطعة فنية في مزاد في العامين الأخيرين.

وحصل على اللوحة جامع أعمال فنية شارك في المزاد من لندن، بعد منافسة قصيرة مع جامع آخر. وقدّم عرضاً أخيراً بقيمة 80 مليون دولار تضاف إليها النفقات والعمولات.

وقُدرت قيمة اللوحة بأكثر من 80 مليون دولار، أي نحو ثمانية أضعاف الرقم القياسي لأعمال بوتيتشيلي الذي حققته عام 2013 لوحة «العذراء والطفل مع القديس يوحنا المعمدان»، إذ بيعت آنذاك بـ10,4 مليون دولار. وهذا السعر هو الأعلى منذ بيع لوحة «الرحى» لكلود مونيه لقاء 110 ملايين دولار في أيار/مايو في مزاد أقامته «سوذبيز» في نيويورك.

وتمثّل لوحة بوتيتشيلي شاباً وسيماً ذا شعر طويل يحمل ميدالية، هويته غير معروفة لكنّ الخبراء يعتقدون أنه قد يكون أحد المقربين من عائلة ميديشي التي كانت تتمتع بنفوذ كبير في فلورنسا في الحقبة التي رسمت فيها اللوحة.

واعتبر رئيس قسم كبار الرسامين القدامى لدى «سوذبيز» في نيويورك كريستوفر أبوستل قبل المزاد أن هذه اللوحة للرسام المتحدر من فلورنسا «هي أجمل من أي شيء رأيناه في السوق» لبوتيتشيلي.

وكانت اللوحة في حوزة المطور العقاري النيويوركي البارز شيلدون سولو الذي اشتراها عام 1982، لكنها سبق أن عُرضَت في عدد من المتاحف ولفترات طويلة. وتوفي سولو في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الفائت.

وكانت عائلة سولو تعتزم إقامة متحف في نيويورك تُعرض فيه مجموعة الراحل ومن بينها هذه اللوحة، لكنها عادت وصرفت النظر عن ذلك. ولا تزال لوحة بوتيتشيلي في حال حفظ استثنائية مع أنها تعود إلى أكثر من 500 عام.

ورغم كونها غير مؤرخة، يُعتقد أن ساندرو بوتيتشيلي (1445-1510)، المولود أليساندرو دي ماريانو فيليببي، رسمها بين أواخر سبعينات وأوائل ثمانينات القرن الخامس عشر.

وهي ترمز «إلى عصر النهضة في فلورنسا»، على ما شرح كريستوفر أبوستل، وهي المرحلة التي «تغير فيها كل شيء جذرياً في فكر الغرب وفنونه وأدبه».

