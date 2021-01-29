شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا ستبيع سندات حكومية إسلامية بقيمة 4.5 مليار رنجيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البنك المركزى الماليزى اليوم الجمعة، إن ماليزيا ستبيع سندات إسلامية حكومية بقيمة 4.5 مليار رنجيت (1.1 مليار دولار) تُستحق فى 31 مارس 2026.

يُغلق باب الاكتتاب فى السندات فى الثالث من فبراير.

أكد وزير العلوم والتكنولوجيا والإبداع الماليزى خيرى جمال الدين، اليوم الجمعة، أن ماليزيا ستتلقى إمدادات لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال شهر فبراير المقبل بصفتها ضمن أوائل الدول المتلقية فى آسيا والمحيط الهادي.

وقال خيرى - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (برناما) الماليزية - إن استلام هذه الإمدادات لم يكن متأخرا رغم تلقى بعض الدول مسبقا عن طريق سداد مدفوعات الإيداع قبل التوزيع عن بيانات سلامة هذا اللقاح وفعاليته.

وأضاف "لقد اتخذت ماليزيا قرارات متعلقة بالشراء بناء على أبحاث التجارب السريرية بدون دفع سعر عال أو مدفوعات إيداع عالية، ذلك لتمكيننا من تقييم نتائج التطعيم فى الدول الأخرى أولا قبل تنفيذ العملية بطريقة منظمة وفعالة".