شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر البيع الرسمى للخام العمانى إلى ‭54.79‬ دولار للبرميل فى مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت حسابات أجرتها رويترز من واقع بيانات بورصة دبى للطاقة اليوم الجمعة أن سعر البيع الرسمى للخام العمانى فى مارس سيرتفع 4.79 دولار للبرميل، إلى 54.79 دولار للبرميل.

سعر البيع الرسمى لشحنات مارس من الخام العمانى هو متوسط سعر التسوية اليومى للخام على مدى يناير لعقد شهر أقرب استحقاق.

وتشير الحسابات إلى أن سعر البيع الرسمى لخام دبي، محددا بخصم 0.10 دولار للبرميل عن سعر الخام العماني، سيبلغ 54.69 دولار للبرميل فى مارس.