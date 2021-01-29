شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يستمر بالارتفاع- تحليل - 29-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الزوج باستئناف الهجوم الصاعد لنلاحظ تجاوزه مؤخرا لمستوى 126.45 محققا بذلك بعض الأهداف الإضافية باستقراره قرب 126.80. كذلك محاولة تسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء سيزيد بدوره من الضغوط الإيجابية ولنبقى بانتظار وصول التداولات نحو المقاومة الممتدة نحو 127.20 وليشكل ذلك الهدف المنتظر للفترة الحالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 126.20 و 127.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد