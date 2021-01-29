شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يجدد الايجابية-تحليل - 29-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن سعر الزوج عن استسلامه لسيطرة الميل الصاعد باختراقه مؤخرا للمقاومة المستقرة عند 142.85 لينتقل بذلك لمسار صاعد جديد ولنلاحظ تسجيله حاليا لأول الأهداف بملامسته لمستوى 143.45.

مما سبق, سنعتمد على قوة مستوى 142.80 ليشكل بدوره دعم أساسي أمام المحاولات الصاعدة, ولنتوقع بتجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي, الوصول نحو 143.80 و 144.30 خلال الفترة الحالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 142.85 و 143.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد