شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يصطدم بالدعم الرئيسي– تحليل -29-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى سعر النحاس اندفاعه السلبي بمواجهته للدعم الرئيسي الممتد نحو 3.5000 تقريبا ليشكل ذلك عائق قوي أمام التداولات السلبية, الارتداد الإيجابي الحالي يعبر عن محاولة استعادة السعر للميل الصاعد والذي يتطلب تجاوز مستوى 3.6100 والضغط على الحاجز المتمركز حاليا قرب 3.6560.

ما سبق, يدعونا لترجيح التداولات الصاعدة ما لم يتم كسر الدعم الرئيسي لنتفادى بذلك أي خسائر قد تنتج عن هبوط التداولات نحو 3.4000.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.5000 و 3.6100

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم