شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يكسر دعم فرعي – تحليل - 29-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر النفط من كسر دعم القناة اللحظية الصاعدة ويستقر دونه، ليحصل على حافز سلبي جيد يعزز توقعاتنا بمواصلة الانخفاض، بانتظار اختبار مستوى 51.70 مبدئياً، والذي يمثّل كسره مفتاح الاندفاع نحو 49.70 كهدف سلبي تالي.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 53.55.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 50.50 والمقاومة 53.55

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط