شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب على وشك تكبد خسارة أسبوعية بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب قليلا بالسوق الأوروبية يوم الجمعة للمرة الأولى فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، لكنها على وشك تكبد خسارة أسبوعية ، بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، وضعف الطلب على أصول الملاذات الآمنة التقليدية.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.4% إلى 1,851.77$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,842.68$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,839.36$.

فقد المعدن الأصفر"الذهب" بالأمس نسبة 0.1% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، فى ظل تراجع معظم المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ، فأسعار الذهب لا تزال منخفضة قرابة 0.75% ، على وشك تكبد ثالث خسارة أسبوعية فى شهر ، بفعل ارتفاع العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

انصب تركيز المستثمرين هذا الأسبوع على شراء الدولار الأمريكي كأفضل استثمار بديل ، فى ظل ارتفاع المخاطر فى الأسواق ، مع الابتعاد عن طلب أصول الملاذات الآمنة التقليدية ، والميل إلى تأمين سيولة العملة الأكثر طلبا فى العالم.

انخفضت معظم أسواق الأسهم العالمية على نطاق واسع هذا الأسبوع ، فى ظل تجدد المخاوف حيال الاقتصاد العالمي مع استمرار ارتفاع إصابات فيروس كورونا فى الصين وأوروبا ، بالإضافة إلى تصاعد القلق حيال ضعف أرباح الشركات الكبري ،بالجانب مؤشرات تأخر عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا بسبب ضعف إنتاج اللقاحات.

أبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% للاجتماع السابع على التوالي، الأمر الذي جاء طبقا لمعظم التوقعات فى أسواق المال العالمية، وذلك مع المضي قدماً في برنامج شراء السندات والذي يقدر بقيمة 120$ مليار شهرياً.

وقال المجلس فى بيان السياسة النقدية أن تعافي الاقتصاد الأمريكي ووتيرة التوظيف كانا متواضعين فى الأشهر الأخيرة ، بسبب الزيادة الحادة فى عدد الإصابات بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة ،وأكد على استمرار دعم الاقتصاد حتى يكون هناك انتعاش كامل من الركود الناجم عن الجائحة الفيروسية.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" إن هناك توقعات بتحسن النشاط الاقتصادي فى وقت لاحق من هذا العام ، تزامنا مع توزيع المزيد من جرعات اللقاحات المضادة للفيروس التاجي فى الولايات المتحدة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 4.37 طن متري ، فى ثالث انخفاض يومي على التوالي ، لينزل الإجمالي إلى 1,164.80 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوي منذ 14 كانون الثاني/يناير الجاري.