شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تحت ضغط مخاوف ضعف الطلب على الوقود والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، تحت ضغط مخاوف ضعف الطلب العالمي على الوقود ، بعد تشديد القيود المرتبطة بفيروس كورونا فى الصين ، مع فرض قيودا جديدة على السفر والرحلات فى المملكة المتحدة والولايات المتحدة لمنع تفشي انتشار السلالة الجديدة سريعة الانتقال من الفيروس التاجي.

تراجع الخام الأمريكي قرابة 0.4% إلى مستوي 51.96$ ، من مستوى الافتتاح عند 52.14$، وسجل أعلى مستوي عند 52.42$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 0.8% إلى مستوي 54.92$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 55.38$ ، وسجل أعلى مستوي عند 55.72$.

عند تسوية الأربعاء ، فقد الخام الأمريكي نسبة 1.0% ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.4% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الصين.

ولمواجهة تلك الارتفاعات مع محاولات منع دخول السلالة الجديدة للفيروس إلى أراضيها ، شددت السلطات الصينية إجراءات العزل الصحي المرتبطة بالعدوى الفيروسية ، مع فرض قيودا جديدة لتقليص عدد الرحلات والسفر خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

وفى المملكة المتحدة ،فرضت الحكومة البريطانية قيودا على السفر ، حيث طلبت من المسفرين القادمين من دول كورونا عالية الخطورة الخضوع لحجر صحي لمدة 10 أيام ، مع حظر جميع الرحلات الخارجية لجميع الأسباب ما عدا الاستثنائية فقط.

وقع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" هذا الأسبوع مرسوما بحظر السفر على معظم المواطنين غير الأمريكيين القادمين من المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا والبرازيل ، للحد من انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا ،وسيتم تطبيق تلك القيود أيضا على القادمين من أيرلندا ومعظم دول أوروبا.

وبالرغم من تلك الإجراءات ترددت أنباء قوية عن وصول السلالة سريعة الانتشار من فيروس كورونا فى جنوب إفريقيا إلى الولايات المتحدة.

ويضغط على أسعار النفط أيضا مؤشرات على تأخر عمليات التطعيم فى معظم أنحاء العالم خاصة فى أوروبا والولايات المتحدة ، بسبب ضعف إنتاج اللقاحات ، بجانب تصاعد قضايا التوزيع العادل لتلك اللقاحات.