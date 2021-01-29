شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو على وشك تكبد خسارة أسبوعية بسبب العزوف عن المخاطرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس مقابل الدولار الأمريكي ، على وشك تكبد خسارة أسبوعية ، بسبب عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،تركيزا على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، وضغط على العملة الموحدة أيضا تجدد احتمالات خفض الفائدة الأوروبية.

تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.2094$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2120 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.2126$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوع عند 1.2059$.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ، فالعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" منخفضة حتى اللحظة بنسبة 0.6% مقابل العملة الأمريكية ، بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بسبب ارتفاع المخاطر فى الأسواق.

لذلك انصب تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، مع الابتعاد عن طلب أصول الملاذات الآمنة التقليدية ، والميل إلى تأمين سيولة العملة الأكثر طلبا فى العالم.

انخفضت معظم أسواق الأسهم العالمية على نطاق واسع هذا الأسبوع ، فى ظل تجدد المخاوف حيال الاقتصاد العالمي مع استمرار ارتفاع إصابات فيروس كورونا فى الصين وأوروبا ، بالإضافة إلى تصاعد القلق حيال ضعف أرباح الشركات الكبري ،بالجانب مؤشرات تأخر عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا بسبب ضعف إنتاج اللقاحات.

من ناحية أخرى ،حذر أحد أعضاء البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس من أن تخفيضات أسعار الفائدة من الممكن أن تحد من المكاسب الأخيرة للعملة الموحدة، الأمر الذي جدد احتمالات خفض الفائدة الأوروبية إلى المنطقة السلبية خلال العام الجاري.