شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاتينيوم تستأنف الارتداد من الأعلى لها في خمسة أعوام مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة في سبعة جلسات من الأعلى لها منذ 11 من آب/أغسطس 2016 وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ومع تقييم الأسواق لشدة تفشي فيروس كورونا مقابل توفر وفاعلية اللقاحات.

في تمام الساعة 06:19 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار البلاتينيوم 0.54% لتتداول حالياً عند 1,071.68$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,077.43$ للأونصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.12% إلى 90.74 مقارنة بالافتتاحية عند 90.63.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي ال الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس استقرار تراجع الإنفاق الشخصي عند 0.4% خلال كانون الأول/ديسمبر، وارتفاع الدخل الشخصي 0.1% مقابل تراجع 1.1% في تشرين الثاني/نوفمبر، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري نمو 0.1% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في تشرين الثاني/نوفمبر.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر تكلفة وحدة العمل والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.5% خلال الربع الرابع، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 58.4 مقابل 59.5 في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر تقلص التراجع إلى 0.5% مقابل 2.6% في تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تؤكد على اتساعاً عند ما قيمته 79.2 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة للشهر الجاري ومقابل اتساع عند 80.7 في كانون الأول/ديسمبر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء الماضي دفاع الرئيس التنفيذي لشركة أسترازينكا باسكال سوريوت عن تأجيل طرح لقاح فيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي، موضحاً أن شركة الأدوية البريطانية السويدية تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لإصلاح مشكلات الإنتاج، مع تطرقه لكون الاتحاد الأوروبي قد أمر بعد ثلاثة أشهر من المملكة المتحدة، وذلك يعني أنه متأخر في التعامل مع أزمات التوريد.

وجاء دفاع سوريوت عن شركته آنذاك عقب غضب الاتحاد الأوروبي من التأخير في تزيد أسترازينكا بلقاحها والذي من المتوقع أن تتم الموافقة عليه من قبل منظم الأدوية الأوروبي بحلول نهاية الأسبوع، ويذكر أن الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة كان يتوقع نحو 80 مليون جرعة من لقاح كورونا بحلول نهاية الربع الفصلي الجاري، إلا أنه سيحصل على 31 مليون جرعة فقط بالتزامن مع شدة تفشي الموجة الثانية لكورونا وبالأخص في فصل الشتاء.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الاثنين الماضي إعلان شركة موديرنا أنها تسرع العمل على تعزيز لقاحها في مواجه فيروس كورونا المتغير الذي تم اكتشافه مؤخراً في جنوب أفريقيا، وأفاد باحثو الشركة الأمريكية بأن اللقاح الحالي للفيروس التاجي يبدو أنه يعمل ضد السلالتين شديدتي الانتقال الموجودين في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، مع التطرق لكون أنه يبدو أن اللقاح قد يكون أقل فعالية ضد السلاسة الجديدة.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي جو بادين أعاد الاثنين الماضي فرض حظر دخول المسافرين غبر الأمريكيين الذين كانوا في البرازيل والمملكة المتحدة بالإضافة إلى 26 دولة أوروبية أخرى تسمح بالسفر عبر الحدود المفتوحة، كما أضاف آنذاك جنوب أفريقيا لقائمة الحظر، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 100.46 مليون ولقي 2,166,440 شخص مصرعهم في 223 دولة.

بخلاف ذلك، تابعنا الأسبوع الماضي كشف اتحاد مصنعي السيارات الأوروبية عن تراجع مبيعات السيارات داخل الاتحاد الأوروبي خلال 2020 بنحو 24% إلى 9.9 مليون سيارة، ما عكس أكبر انخفاض سنوي في المبيعات داخل الاتحاد منذ بدء الإحصاء، وذلك نظراً لتفشي فيروس كورونا وفرض قيود الإغلاق في معظم البلدان عالمياً لحد من انتشار الفيروس التاجي.

ونود الإشارة، لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف مؤخراً وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.