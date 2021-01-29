شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الجمعة 29-1-2021 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 29-1-2021، فى البنوك أمام الجنيه المصرى، لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت، وسجل سعر اليورو 18.88 جنيه للشراء، 19.17 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وفى سياق متصل، واصل الدولار مكاسبه مقابل معظم العملات، أمس الخميس، مع تراجع أسواق الأسهم بفعل مخاوف إزاء تقييمات مفرطة عززت طلب الملاذ الآمن في العملة الأمريكية.

وتكبد اليورو خسائر بعدما حذر عضو في البنك المركزي الأوروبي من إمكانية خفض سعر الفائدة للحد من مكاسب العملة الأوروبية المشتركة في الآونة الأخيرة.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 18.88 جنيه للشراء، 19.17 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ثبت سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 21.39 جنيه للشراء، 21.68 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

ثبت سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى،عند 48.97 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع.