شكرا لقرائتكم خبر عن المنطقة الاقتصادية: 24مشروعا باستثمارات 1.1مليار دولار بميناء السخنة في 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، عن أبرز التعاقدات والمشروعات الصناعية بالمناطق التابعة لها، حيث تعاقد المطورون الصناعيون بالمنطقة الصناعية في العين السخنة على عدد 24 مشروعا، بتكلفة استثمارية تقدر بـ 1.077 مليار دولار خلال عام الجائحة، يتم تشغيلها خلال الثلاث سنوات القادمة، وجاري التفاوض مع مجموعة من الشركات الوطنية والأجنبية المتخصصة لإقامة مشروعات مستهدفة لصناعات البتروكيماويات، والصناعات التكميلية من الحديد، والإطارات، والاستانلس ستيل، وكابلات الألياف الضوئية، ومناطق لوجيستية لتخزين السيارات.

وشهدت المنطقة الافتتاح الرسمي لمركز مصر للخدمات الخاص بشركة سيمنس العالمية، متضمن الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني، ويستهدف المركز تدريب عدد 5500 شاب مصري على مدار الأربع سنوات المُقبلة ما بين مهندس وفني بواسطة مدربين مصريين من خلال مركز تدريب مهني مدمج مع كيان مركز إصلاح وصيانة بتكلفة إنشاء وتشغيل تقدر بــ22.5 مليون يورو في التخصصات الفنيَّة المُتقدمة.