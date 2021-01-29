شكرا لقرائتكم خبر عن المنطقة الاقتصادية تعلن ارتفاع معدلات التداول بالموانئ 2020 رغم "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الموانئ التابعة لها حققت معدلات مرتفعة في التداول العام الماضي، وذلك على الرغم من الأوضاع التي صاحبت ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأظهر تقرير الأداء الخاص بالهيئة لعام 2020، أن ميناء السخنة شهد خلال العام الماضي زيادة في إيرادات التحصيل بنسبة 97%، وبلغت حركة تداول الحاويات 731 ألف طن بنسبة زيادة 10% وزادت حركة الشاحنات بنسبة 28%،كما شهد الميناء زيادة في الحركة السياحية فتم استقبال عدد 775 سائح بنسبة زيادة 102% عن العام 2019، كما شهدت حركة تداول البضائع العامة والصب الجاف ازدياداً كبيراً وصل إلى 4.9 مليون طن بزيادة 45%، كما أنه باستكمال مشروع محطة الصب السائل شهد الميناء زيادة فى حركة التداول وصلت إلى 1.8 مليون م٣ بزيادة 44%.



ميناء شرق بورسعيد ميناء شرق بورسعيد وقال التقرير، إن ميناء شرق بورسعيد حقق نتائج لافتة عام 2020 في حركة تداول الحاويات وتحصيل الإيرادات، وتمثلت هذه النتائج في زيادة إيرادات التحصيل بنسبة 15%، وزيادة حركة التداول بنسبة 18.5% في تداول الحاويات المكافئة، وزيادة في حركة الشاحنات بنسبة 38.1%، وبلغت حمولات سفن الحاويات 85 مليون طن بزيادة قدرها 11.6%، كما انخفضت معدلات زمن الإفراج الجمركي.

وعزا تقرير الهيئة هذه النتائج الإيجابية على الرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد إلى عدداً من العوامل أبرزها تشغيل أنفاق 3 يوليو جنوب بورسعيد والتي سهلت حركة مرور البضائع والأفراد بين شرق وغرب القناة، وحزمة الحوافز التشجيعية التي أقرتها المنطقة الاقتصادية في إبريل الماضي لجذب الخطوط الملاحية العالمية، وأيضا رفع قدرات الميناء من قبل المشغل "محطة قناة السويس للحاويات" بتطوير عدد من المعدات والأوناش، حيث تم الانتهاء من تطوير عدد 2 ونش من إجمالي 6 أوناش رصيف لتتواكب مع أكبر سفن الحاويات العالمية، كما تم استقبال عدد 6 أوناش ساحة جديدة بمحطة الحاويات كشحنة أولى من إجمالي عدد 16 ونش ساحة، إلى جانب البدء في تصدير الأسمنت المعبأ لغرب إفريقيا لأول مرة من الأرصفة الجديدة للميناء، واستقبال الدفعة الثانية والثالثة من معدات وأدوات كوبري الفردان بالأرصفة الجديدة.





ميناء الأدبيةاستقبل ميناء الأدبية عدد 442 سفينة وبلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة 8 ملايين طن، وكان لبضائع الصب الجاف النصيب الأكبر حيث مثلت نسبة 50% من إجمالي البضائع المتداولة بحجم 4 ملايين طن، واحتلت البضائع العامة الترتيب الثاني في حجم التداول، حيث بلغت 2.5 مليون طن مثلت نسبة 31% من إجمالي البضائع المتداولة، بينما شكلت البضائع المحواة نسبة 40%، كما بلغ حجم تداول البضائع الصادرة نسبة 54% وبلغ الوارد منها نسبة 46% من إجمالي البضائع المتداولة وتمثل هذه النسب السابقة الزيادة في أداء الميناء خلال عام الجائحة مقارنة بعام 2019.





ميناء غرب بورسعيدشهد الميناء حركة تداول بلغت 500 ألف و624 ألف حاوية، واستقبال 527 سفينة حاويات، 115 سفينة بضائع عامة وعدد22 سفينة صب جاف، وبلغت حمولات سفن الحاويات 4.161 مليون طن، وبلغ تداول البضائع العامة 384 ألف طن، كما بلغت حركة الشاحنات 223.493 ألف شاحنة.