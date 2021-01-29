شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية قناة السويس" تنشر كشف حساب أحدث نتائج الأعمال بالموانئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير الأداء الصادر عن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أحدث نتائج الأعمال بالمناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة بنهاية عام 2020، حيث أشار التقرير إلى أن ميناء العين السخنة والمنطقة الصناعية شهدت توسعة الحوض الثاني، وإقامة محطة تداول الحاويات والبضائع بنظام B.O.T بتكلفة 550 مليون دولار متضمنة رصيف بحري بطول 1350 متر وساحة تداول بمساحة 640 ألف م ، وتم الانتهاء من تطوير مساحة 353 ألف متر م٢ كمرحلة أولى.

وتناول التقرير، أن شركة موانئ دبي العالمية صاحبة الامتياز بالميناء وردت وركبت عدد 4 أوناش للرصيف STS وعدد 2 أوناش RMG وعدد 8 أوناش RTG ، كما تم التشغيل التجريبي للحوض الثاني باستقبال أول سفينة حاويات SPIRIT OF DUBAI في أكتوبر 2020، وحالياً تتم عليه عمليات تداول، وفي الحوض الثالث تم إنشاء مزرعة الخزانات للسولار والبوتاجاز والأمونيا بقدرة تخزينية 100 ألف م3 للسولار و 150 ألف م3 للبوتاجاز و80 ألف م3 للأمونيا بنظام B.O.T بتكلفة 220 مليون جنيه.

وأوضح التقرير، أن ميناء السخنة شهد أيضا توسعة للحوض وإنشاء سقالة بحرية للصب السائل بطول 416 متر طولي بتكلفة 436.2 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من محطة الصب السائل وتداول غاز البوتاجاز واستقبال أول سفينة بوتاجاز في أكتوبر 2020، إلى جانب أنه تم تركيب أحدث أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية وإنشاء منظومة مراقبة والتسجيل الرقمي بتكلفة 50 مليون جنيه لإحكام السيطرة والمراقبة، ورفع كفاءة برج الإرشاد وتركيب أجهزة ملاحية بأحدث المقاييس العالمية بتكلفة 1.3 مليون دولار للسيطرة التامة على جميع الأعمال البحرية ومراقبة تحركات السفن، وتزويد برج الإرشاد بالأجهزة الملاحية من طراز Scanter 5012 عالية الدقة ومنظومة تتبع آلي للسفن لتحديد هوية وموقع السفن وأجهزة قياس مستوى المد والجزر بالميناء.







أعمال تجهيز البنية الأساسية بميناء شرق بورسعيد أعمال تجهيز البنية الأساسية بميناء شرق بورسعيد يشهد ميناء شرق بورسعيد أعمال تحسين وإحلال التربة، حيث يجري إحلال التربة بالساحات الخلفية للأرصفة الجديدة لإنشاء 8 ساحات تداول لإجمالي مساحة 2.6 كيلو متر مربع، وجاري تحسين خواص التربة للمرحلة الأولى بمساحة 20 كيلو متر مربع، وتم إنهاء وتسليم 3.5 كيلو متر مربع، أرض محسنة للمطور الصناعي شركة شرق بورسعيد للتنمية خلال يونيو الماضي.

المنطقة الصناعية بالعين السخنةشهدت البنية الأساسية والمرافق مجموعة من الأعمال، حيث تم اكتمال مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر والخط الناقل وخزانات التكديس والروافع الخاص بها بتكلفة 2 مليار و475 مليون جنيه، كما تم إنشاء محطة معالجة صرف بقدرة 35 ألف م٣/يوم "تم تنفيذ المرحلة الأولى بطاقة 10 آلاف م٣/يوم" بتكلفة 248 مليون جنيه، كما تم التنسيق مع وزارة الكهرباء بشأن إنشاء محطة الكهرباء بطاقة 500 ميجاوات، والبدء في تنفيذ مشروع حماية المنطقة الصناعية من أخطار السيول بأعمال تكسيات لمخر السيول الرئيسي بالعين السخنة بطول 5 كم بتكلفة مالية 97 مليون جنيه.

وبالنسبة لشبكة الطرق الرئيسية، جاري الانتهاء من شبكة الطرق الرئيسية بشرق بورسعيد المرحلة الأولى 9 طرق إجمالى أطوال 64.4 كم بنسبة تنفيذ 71% "المرحلة الثانية 3 طرق إجمالي أطوال 34.1 كم "مخطط الانتهاء بنهاية 2022"، أما الطاقة الكهربائية فهناك محطة محولات ميناء شرق بورسعيد الرئيسية تعمل جهد 22/22/220 كيلو فولت بقدرة إجمالية 375 ميجا فولت أمبير لثلاث محولات، واحدة منهم تعمل حالياً بقدرة 125 ميجا فولت أمبير ، وجاري دخول المحول رقم 2 للخدمة والمحطة قابلة للتوسع بمحول إضافى بقدرة 125 ميجا فولت أمبير، وجاري إنشاء محطة محولات المنطقة الصناعية بجهد 220/66/22 كيلو فولت بقدرة "3x175 ميجا فولت أمبير ومخطط الانتهاء بنهاية 2021"، وجاري تنفيذ عدد 5 موزعات كهرباء بالمنطقة الصناعية وكذا إنشاء شبكة كابلات التغذية الكهربائية بجهد متوسط/منخفض بإجمالي أطوال 400 كم ونقل كابلات جهد متوسط بطول 120 كم .

وأشار التقرير إلى أن المنطقة تحتوى محطة معالجة صرف عاملة بميناء شرق بورسعيد بقدرة 500 متر٣/يوم، وجاري تنفيذ شبكة صرف صحى رئيسية بالمنطقة الصناعية بأطوال 35كم "محطات رفع مياه صرف صحي"عدد 7 محطات"، وخطوط طرد مياه صرف صحي بطول 28 كم"، وجاري إنشاء محطة معالجة مياه صرف صحي 200 ألف م٣/يوم "أسبقيه أولى 25 ألف م٣/يوم"، ومخطط الانتهاء بنهاية 2022"، كما تحتوى المنطقة على خط مياه ميناء شرق بورسعيد الحالي وجاري دخوله للخدمة بطول 9 كم، وشبكات مياه شرب رئيسية بالمنطقة الصناعية بطول 34.5 كم "شبكة مياه الري الرئيسية بأطوال 50 كم مخطط الانتهاء بنهاية 2022، وإنشاء الخط الناقل من محطة معالجة مياه البحر وتنفيذ خزانات التكديس.

أما بالنسبة للاتصالات، شمل إنشاء مسارات وغرف تفتيش لشبكة الاتصالات بالمنطقة الصناعية بإجمالي أطوال 245 كم، وجاري إنشاء شبكات الغاز الطبيعي بالتعاون مع شركة سينا غاز بالتزامن مع علميات تجهيز منطقة شرق بورسعيد بالبنية التحتية والانتهاء من عمليات تحسين التربة.

ميناء الأدبية

انتهت شركات الصب السائل "قطاع خاص" من إنشاء عدد "13" خزان زيوت بالميناء لزيادة الطاقة الاستيعابية للميناء بنحو "22440" طن وذلك بتكلف استثمارية تقدر بــ45 مليون جنيه، وجاري إنشاء عدد "11" خزان صب سائل منهم "2" خزان زيوت بإجمالي سعة تخزينية 12 ألف طن بتكلفة استثمارية 25 مليون جنيه وعدد "9" خزانات كيماويات 7500 طن بتكلفة استثمارية 25 مليون جنيه، وتفعيل منظومة الدفع الالكترونية لجميع التعاملات المالية بالميناء.

ميناء غرب بورسعيد

تم التعاقد على إنشاء محطة صب سائل بطاقة تخزينية 45 ألف م٣ على مساحة 15.6 ألف م٢، وبتكلفة استثمارية 264 مليون جنيه وتحقيق طاقة تداول تصل إلى 1.5 مليون طن سنوياً، كما تم التعاقد مع الشركة المصرية للصوامع والتخزين لإنشاء محطة صب جاف بطاقة تخزينية 100 ألف طن على مساحة 15 ألف م٢ وبتكلفة استثمارية 238 مليون جنيه وتحقيق طاقة تداول تبلغ 1.4 مليون طن سنوياً.

ميناء العريش

تتضمن عملية التطوير للحوضين الأول والثاني، وتتعاون فيها المنطقة الاقتصادية وهيئة قناة السويس والقوات المسلحة، ما بين إنشاء أرصفة جديدة وساحات للتداول وأعمال مدنية للأسوار والبوابات الجديدة وطرق رئيسية وأعمال تكريك للممر الملاحي وحوض الميناء ودائرة الدوران وزيادة الغاطس أمام الأرصفة وكذلك استكمال بناء حاجز الأمواج الحالي وبناء حواجز جديد، بالإضافة إلى الحوض الأول بإجمالي أرصفة بطول 1165 متر وغاطس 12 متر على مدار 4 سنوات، والحوض الثاني بإجمالي أرصفة بطول 1440 متر وغاطس 12 متر على مدار 4 سنوات أخرى.

ميناء الطور

وبالنسبة لميناء الطور، فيشهد رفع كفاءة المباني والمنشآت والبنية التحتية للميناء بنحو 29.4 مليون جنيه، بينما شهدت المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب تنفيذ الأعمال المدنية ومأخذ المياه بنسبة 100%، ومخطط توريد المهمات الالكتروميكانيكية للمرحلة الأولى بطاقة 200 لتر/ثانية، وتوفير التغذية الكهربائية لمأخذ المياه في يونيو 2021، كما بلغت نسبة الأعمال المدنية لمحطة الصرف الصحي بطاقة 35 ألف م٣/يوم نحو 95% وتنتهي في يونيو 2021، أما الطرق فتم الانتهاء من تجهيز 6.32 كم بنسبة تنفيذ 85% متبقي الطبقة الأسفلتية ثم الانتهاء من توصيل شبكات الاتصالات والغاز.