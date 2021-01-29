شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو من المزرعة 20 جنيهاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن اليوم الجمعة 29-1-2021، استقراراً فى السوق المحلى، حسبما أكدت شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة.

قال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن سعر الكيلو من الدواجن في المزرعة 20 جنيها، على أن يباع للمستهلك بسعر يتراوح بين23-26جنيها للكيلو، مشيرا إلى أن أسعار الدواجن البلدى تتراوح بين 29-30 جنيها للكيلو في المزرعة، ويصل سعر المستهلك بين 34-36 جنيها للكيلو.

وأضاف "السيد"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار الدواجن المجمدة مستقرة بين 30- 33 جنيها للدجاجة وزن 1كجم، مضيفا أن سعر كرتونة البيض اليوم سجل في المزرعة 27جنيها، وسجلت أسعار المستهلك 30 - 35 جنيها، مضيفا أن سعر كرتونة البيض البلدى في المزرعة 33جنيها ويصل السعر للمستهلك 37-40 جنيهاً.