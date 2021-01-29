شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الجمعة 29-1-2021 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 29-1-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت، مسجلاً فى البنك الأهلى المصرى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى ثبت سعره عند 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل، تراجع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، أمس الخميس، وكلاهما مؤشر على شهية المخاطرة، مقابل الدولار الأمريكي في مؤشر على تبدد ثقة السوق.

وزاد الدولار إلى 104.27 ين بعد ارتفاعه 0.4 بالمئة، ومقابل اليورو، استقرت العملة الأمريكية عند 1.2094 دولار قرب أعلى مستوى في أسبوع.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.