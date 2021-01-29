شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزير المالية للضرائب: المنظومة تتيح التحقق من صحة بيانات الإقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة، والتى تم تطبيق المرحلة الأولى منها أول يناير الجارى على مراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة، تعد من أهم مشروعات تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، حيث يتم من خلال هذه المنظومة ميكنة 64 إجراءً فرعيًا من الأعمال الضريبية الرئيسية على مرحلتين، بما يُسهم فى التيسير على الممولين أو المكلفين، بما يوفر الوقت والجهد، ويحقق أعلي درجات الدقة، وتسهم فى الحد من التدخل البشرى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية.

وقال "عبد القادر"، إن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تحرصان على توعية ممولى مراكز كبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة، ومنها الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القابضة والتابعة لها بمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة، وذلك من خلال تنظيم سلسة ندوات توعية عبر تقنية الفيديو كونفرانس .

وأشار "ياسر تيمور مستشار وزير المالية للتطوير الضريبى"، إلى أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة تعتبر جزءا من محاور التطوير التى تشهدها مصلحة الضرائب المصرية حاليًا والتى تعمل على ميكنة الأعمال الضريبية الخاصة بالممولين والمحاسبين القانونيين، والتى تم تطبيق المرحلة الأولى منها على مراكز كبار ممولين و متوسطي الممولين والمهن الحرة، وسيتم نشر هذه المنظومة بباقى مأموريات مصلحة الضرائب المصرية على مستوى الجمهورية خلال عامين على أربع مراحل بدءًا من يناير الجارى، لافتًا إلى أن هذه المرحلة يتم من خلالها إتاحة مجموعة كبيرة من الوظائف الضريبية منها الإقرارات والمدفوعات والتسجيل والحالات الخاصة بالطعون الضريبية، كما تم إطلاق إقرارات القيمة المضافة والدخل، والخصم تحت حساب الضريبة وضريبة التصرفات العقارية في هذه المنظومة.

وأكد "ياسر تيمور"، أن مصلحة الضرائب قامت بتوفير خدمة المكاتب الأمامية (خدمة العملاء)، تيسيرًا على مجتمع الاعمال بالثلاثة مراكز المطبق عليها المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة، موضحًا أن المكاتب الأمامية تعتمد على فكرة أن الممول يتعامل مع شباك واحد فقط حيث يقوم الممول باختيار نوع الخدمة التى يريد الحصول عليها، من خلال الحصول على رقم لشباك ، وكل شباك مخصص لتقديم خدمة او الرد على استفسار محدد ، ويقوم بالتعامل مع الممول من خلال هذه المكاتب مجموعة من العاملين المتخصصين فنيًا وإدارياً وتكنولوجيا بالمصلحة، لافتاً إلى أن الخدمات التى ستقدم من خلال خدمة المكاتب الأمامية فى مرحلتها الاولى تتمثل فى تلقى الاقرارات الإلكترونية، وإجراءات التسجيل، والاستفسار عن المدفوعات الإلكترونية أو التسويات الضريبية .

وقالت "مها على رئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة"، إنه وفقًا لوجيهات وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، فإن المصلحة حريصة على تنظيم سلسلة ندوات توعية ضريبية مجانية لمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة، وغيرها من الموضوعات الضريبية عبر تقنية الفيديوكونفرانس، وذلك تيسيرًا على الممولين، يتم من خلالها تقديم شرح واف للمنظومة، وكيفية التعامل معها، كما يتم الرد على الاستفسارات وتقديم الحلول والمعالجات للمشكلات التى تواجه الممولين، لافتة إلى أنه يتم الإعلان عن هذه الندوات من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك، ويمكن للممولين الحجز لحضورها من خلال الاتصال بالخط الساخن 16395 .

جاء ذلك خلال الندوة السابعة التى نظمتها مصلحة الضرائب المصرية لتوعية الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القابضة والتابعة لها بمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضورالهيئات والشركات مثل هيئة قناة السويس، وهيئة العامة للبترول، وهيئة موانئ البحر الاحمر، وهيئة موانئ الاسكندرية، وشركة الرباط و الانوار، وشركة النصر للبترول، وشركة الموانئ الأعمال البحرية، وشركة بتروجيت، وشركة التمساح للأعمال البحرية، وشركة المنشآت البحرية، وشركة البتروكيماويات، وشركة ترسانة السويس البحرية، وشركة قناة السويس للاستثمار، وشركة القناة للحبال .

وحاضر بالندوة وائل السيد مدير عام المكتب الفنى لقطاع البحوث والإتفاقيات الدولية، والدكتور محسن الجيار مدير إداره مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب، وتضمنت الندوة شرح التسجيل بمنظومة الإجراءات المميكنة وكيفية التعامل معها، وإقرار ضريبة المرتبات، ونماذج الخصم والتحصيل، والسداد الالكتروني، وضريبة القيمة المضافة (نموذج 10- نموذج 111)، وتم خلال الندوة الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات.