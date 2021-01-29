شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم في مصر تستقر عند 813 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر، استقرارا ملحوظا عند 813 جنيها بعد ليلة من المضاربة الكبيرة على الذهب.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 سجل 696.75 جنيه

عيار 21 سجل 813 جنيها

عيار 24 سجل 929.25 جنيه

الجنيه الذهب 6504 جنيها

أونصة الذهب 1848 دولار

ومن المتوقع أن يسجل سعر الذهب في مصر هبوط ربنا بقيمة جنيهين إلي 3 جنيهات، وذلك على خلفية هبوط الشعر العالمي للمعدن الأصفر.

الاقتصاد الأميركي في 2020 سجل تراجع بأقصى وتيرة منذ الحرب العالمية الثانية، إذ عصف كوفيد-19 بأنشطة الخدمات مثل المطاعم وشركات الطيران، ليفقد ملايين الأميركيين وظائفهم، وأظهرت قراءة أولية من وزارة التجارة الأميركية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من العام الماضي أن التعافي من الجائحة فقد الزخم في ظل تجدد تنامي الإصابات بفيروس كورونا وانقضاء مساعدات من الحكومة بنحو ثلاثة تريليونات دولار.

هذه الأنباء حول الاقتصاد الأمريكي، دفعت الذهب للارتفاع مجددا بعد هبوط ملحوظ على مدار آخر 48 ساعة، لكن استمرار المضاربة الكبيرة على الذهب تجعله دائم التغير.