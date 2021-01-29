شكرا لقرائتكم خبر عن طرح توك توك كهربائى في السوق المصري بـ60 ألف جنيه و سيارة بـ 90 ألفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشفت شركة مصرية، عن ثلاث سيارات كهربائية مختلفة التجهيزات، لتكون بديلًا آمنا ونظيفا للتوكتوك والتروسيكل وبمكونات محلية الصنع نسبتها 45٪.

زودت السيارة الأولى "PR1" بمحرك 4150 وات، وسجلت السرعة القصوى للسيارة 60 كيلو متر/ ساعة، حيث تستغرق مدة شحن السيارة من 3 إلى5 ساعات، بشحن كهربائي يصل إلى 220 فولت، وتمكن الشحنة الواحدة السير من 120 إلى 150 كيلو متر، وتتسع السيارة إلى 4 أفراد، وتتمتع ببعض التجهيزات والكماليات الأخرى ومنها فتحة سقف، زجاج كهربائى، وحساس خلفى للركن، وكاميرا و 2 ريموت كنترول وعداد شاشة ديجيتال. ويبلغ سعرها 90ألف جنيه

أما السيارة الثانية "A8" فهى بديلة للتوكتوك، بقوة محرك 4150 وات، وتصل سرعتها القصوى إلى 50 كيلو متر/ ساعة، وشحن كهربائي 220 فولت، وتمكن الشحنة الواحدة السير من 120إلى 150كيلو متر،، وتتكون السيارة من ثلاثة إطارات، وفتحة سقف، وعداد رقمى للسرعات، وشاشة أتوماتيك، ويبلغ سعرها 60 ألف جنيه.

أما السيارة الثالثة "TR1" فهي بديلة للتروسيكل، بمحرك 4150 وات، وسرعة قصوى 50 كيلو متر/ الساعة، وبشحن كهربائي 220فولت، وتستغرق مدة الشحنة الواحدة ما بين 3 إلى 5 ساعات، وتمكن الشحنة الواحدة السير من 120 إلى 150 كيلو متر، ودعمت السيارة بفتحة سقف، واكصدام أمامي، وعداد رقمي للسرعات، ويبلغ سعرها 30 ألف جنيه.