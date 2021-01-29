شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يرتفع من جديد – تحليل - 29-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات إيجابية جديدة الآن بعد الانخفاض الذي شهده يوم أمس، ليقترب من مستوى 0.8923، بانتظار الحصول على حافز إيجابي جيد يدعم فرص اختراق المستوى المذكور وفتح الطريق أمام زيارة مستوى 0.8975.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط الثبات فوق 0.8860.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8850 والمقاومة 0.8960

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد