شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يبدأ بسلبية – تحليل - 29-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات يوم أمس بإيجابية ملحوظة واخترق مستوى 0.7665، لكنه يبدأ اليوم بانخفاض ملحوظ ليكسر هذا المستوى ويبدأ الضغط على مستوى 0.7625، مما يبقي على الفرص قائمة لاستمرار الاتجاه التصحيحي الهابط، والذي يتواجد هدفه التالي عند 0.7505.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 0.7665 والثبات فوقه من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7560 والمقاومة 0.7680

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط