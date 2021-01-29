شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يزحف نحو الأسفل – تحليل - 29-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات سلبية هادئة ليستقر عند حاجز 55.00 الآن، ليبقى سيناريو الاتجاه التصحيحي الهابط قائماً على المدى اللحظي، ويحتاج السعر لكسر مستوى 54.45 لتأكيد التوجه نحو مستوى 52.30.

الثبات دون 56.30 مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع، حيث إن اختراقه سيدفع السعر للتحول نحو الارتفاع واستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 53.50 والمقاومة 56.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط