شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تستقر فوق المقاومة – تحليل - 29-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر الفضة صعوداً بشكل قوي يوم أمس ليخترق مستوى 25.50 ويستقر فوقه، ليتجه نحو تحقيق مزيد من المكاسب المتوقعة على المدى اللحظي، في طريقه لزيارة مستوى 27.60 كهدف إيجابي أول.

التحرك فوق المتوسط المتحرك 50 يدعم الارتفاع المتوقع، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 25.50 والثبات دونه من جديد سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه التصحيحي الهابط الذي يتواجد هدفه الأول عند 24.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.50 والمقاومة 27.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد