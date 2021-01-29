شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستقر دون الدعم المكسور – تحليل - 29-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر الذهب على ثباته دون مستوى 1850.80 بعد التداولات المختلطة التي شهدها يوم أمس، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً، وننتظر استئناف الانخفاض لزيارة مستويات 1820.00 ثم 1800.00 التي تمثّل أهدافنا الرئيسية التالية.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الهابطة المقترحة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 1850.80 سيوقف الانخفاض المتوقع ويدفع السعر لإجراء مزيد من التصحيح اللحظي الصاعد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1810.00 والمقاومة 1860.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط