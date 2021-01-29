شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يجتاز الهدف الأول – تحليل - 29-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بتخطي مستوى 1.2854 ويقترب من هدفنا الثاني المنتظر عند 1.2895، ليدعم فرص امتداد الموجة التصحيحية الصاعدة، والتي يصل هدفها التالي إلى 1.2945 بعد تجاوز المستوى السابق.

من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق مستويات 1.2780 و1.2725.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2800 والمقاومة 1.2940

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد