شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يستمر بالارتفاع – تحليل - 29-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح زوج الدولار مقابل الين تداولات اليوم بإيجابية ملحوظة ليبتعد عن حاجز 104.00، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد، والطريق مفتوح أمام زيارة مستوى 105.20 الذي يمثّل محطّتنا التالية.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 103.65.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 104.00 والمقاومة 105.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد