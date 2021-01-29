شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني في مسار جانبي – تحليل - 29-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يتمكّن زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار من كسر مستوى الدعم 1.3645، ليتداول بإيجابية ملحوظة ويختبر المقاومة المحورية 1.3715، مع ملاحظة أن السعر يبدأ اليوم بالانخفاض من تلك المقاومة، ليبقى السعر عالقاً بين المستويات المذكورة، وهذا ما يجعلنا نستمر في حياديتنا إلى أن يؤكد السعر تخطي أحد هذين المستويين لتحديد الأهداف التالية بشكل أوضح.

نذكر بأن كسر الدعم المذكور سيضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض وتحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 1.3520 وتمتد إلى 1.3450، بينما يمثل اختراق المقاومة مفتاح الاندفاع لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 1.3815.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3600 والمقاومة 1.3815

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي