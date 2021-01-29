شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستأنف الانخفاض – تحليل - 29-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج اليورو مقابل الدولار اختباراً للمتوسط المتحرك 50 وارتد هبوطاً من هناك، ليبدأ اليوم بميل هابط إضافي يدفع بالسعر للاقتراب من مستوى 1.2064 من جديد، تحفّزه سلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار كسر المستوى المذكور لتأكيد فتح الطريق أمام زيارة مستوى 1.1976.

وبشكل عام، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط مرجحاً للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 1.2173 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2000 والمقاومة 1.2170

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط