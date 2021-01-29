شكرا لقرائتكم خبر عن تيم كوك: وصلنا إلى عتبة مليار جهاز «آيفون» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «أبل» عن تحقيق أرباح كبيرة خلال الربع الأخير، في أحدث إشارة على تعزّز مواقع شركات التكنولوجيا الكبرى عالمياً خلال أزمة وباء كوفيد-19.

ويسلّط إعلان عملاق وادي السيليكون الضوء على تزايد اعتماد المستهلكين على الخدمات الرقمية والابتكارات التكنولوجية خلال الإغلاق والأزمة الصحية العالمية.

وأعلنت «أبل» أنّ أرباحها خلال فترة الأعياد ارتفعت بنسبة 29% مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، لتصل إلى 28,7 مليار دولار، فيما ارتفعت مداخيلها 21 في المئة لتصل إلى 111.4 مليار دولار، وبلغت المبيعات العالمية نحو ثلثي إجمالي مبيعاتها.

وتجاوزت مداخيل مبيعات «أبل» لأول مرة 100 مليار دولار مع طرحها أجهزة وخدمات جديدة للمستهلكين، وأعلنت الشركة ارتفاعاً في مبيعات هواتفها «آيفون» ومحتوياتها الرقمية.

هيمنة «آيفون»

وأظهرت بيانات آي.دي.سي أن شركة «أبل» هيمنت على نحو ربع سوق الهواتف الذكية العالمية في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر وقفزت إلى صدارة إحصاء الفائزين، إذ ارتفعت شحناتها 22%. وزادت حصة الشركة المصنعة لهاتف آيفون إلى 23.4% من 19.9% في نفس الفترة قبل عام.

وأعلنت «أبل» عن تحقيق مبيعات وأرباح فصلية تجاوزت توقعات وول ستريت، إذ دعمت هواتف آيفون الجديدة التي تعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس إيرادات أجهزة الهاتف ودفعتها إلى مستوى قياسي جديد وأدت إلى زيادة المبيعات في الصين 57%.

وشحنت «أبل» هواتف «آيفون 12» بعد أسابيع من الموعد المعتاد، لكن وفرة الطرز وهيئتها الجديدة استفادت من الطلب المكبوت على شراء هواتف أحدث، لا سيما في الصين. كما سجلت الشركة مبيعات فصلية قوية لحاسبات ماك المحمولة وأجهزة آيباد اللوحية بدفع من العمل والدراسة واللعب من المنزل خلال فترة جائحة كورونا.

وسجلت مبيعات هواتف آيفون 65.60 مليار دولار وتجاوزت رقماً قياسياً حققته قبل ثلاثة أعوام.

وقال تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة «أبل» خلال مقابلة مع رويترز إن الشركة لديها الآن قاعدة نشطة من 1.65 مليار جهاز مقارنة مع 1.5 مليار قبل عام. وأضاف أن «أبل» أصبح لديها الآن قاعدة تشمل ما يربو على مليار هاتف آيفون لتسجل ارتفاعاً مقارنة مع 900 مليون هاتف في أحدث إفصاح للشركة في 2019.

وكانت الصين سوقاً قوية لهواتف آيفون حيث زادت المبيعات الكلية بها 57 % إلى 21.31 مليار دولار. (وكالات)