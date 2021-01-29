شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة ثلجية قوية تضرب اليابان وتعطل حركة النقل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طوكيو-وام

اجتاحت عاصفة ثلجية قوية، الجمعة، شمالي اليابان والمناطق الساحلية المطلة على بحر اليابان، ما تسبب في اضطراب حركة المرور والرحلات الجوية.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن العاصفة الثلجية تسببت في إلغاء أكثر من 80 رحلة جوية وعشرات خدمات القطارات وإغلاق نحو 140 مدرسة في جزيرة هوكايدو شمالي اليابان. وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تساقط ثلوج كثيفة وهبوب رياح خطرة على شمالي البلاد وكذلك على مناطق مطلة على بحر اليابان.