شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الأمريكي للأعلى له في سبعة أسابيع أمام نظيره الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى له منذ العاشر من كانون الأول/ديسمبر، وليعد بصدد أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 07:11 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.23% إلى مستويات 104.48 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 104.24، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في سبعة أسابيع عند 104.57، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 104.22.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين والتي أظهرت تقلص الانكماش إلى 0.5% مقابل 1.3% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، كما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر والتي يستثنى منها الطعام تقلص الانكماش إلى 0.4% مقابل 0.9%. متفوقة على التوقعات التي أشارت لانكماش إلى 0.6%.

وجاء ذلك، بالتزامن مع أظهر قراءة معدلات البطالة استقراراً عند 2.9% خلال كانون الأول/ديسمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاعها إلى 3.0%، وجاء ذلك قبل الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة الأولية لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 1.6% مقابل 0.5% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 1.4%.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت القراءة السنوية لمؤشر الإنتاج الصناعي تقلص التراجع إلى 3.2% مقابل 3.9% في تشرين الثاني/نوفمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 3.5%، وجاء ذلك بالتزامن مع كشف بنك اليابان عن تقرير ملخص الآراء لاجتماعه الأخير والذي عقد في 20-21 من كانون الثاني/يناير والذي أقر خلاله البقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10%، الذي جاء متوافقة مع التوقعات آنذاك.

وصولاً للكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور القراءة السنوية لمؤشر المنازل المبدوء إنشائها والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 9.0% مقابل 3.7% في تشرين الثاني/نوفمبر، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 3.8%، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة ثقة المستهلكين والتي أوضحت اتساع الانكماش إلى ما قيمته 29.6 مقابل 31.8 في كانون الأول/ديسمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لانكماش 29.1.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس استقرار تراجع الإنفاق الشخصي عند 0.4% خلال كانون الأول/ديسمبر، وارتفاع الدخل الشخصي 0.1% مقابل تراجع 1.1% في تشرين الثاني/نوفمبر، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري نمو 0.1% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في تشرين الثاني/نوفمبر.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر تكلفة وحدة العمل والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.5% خلال الربع الرابع، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 58.4 مقابل 59.5 في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر تقلص التراجع إلى 0.5% مقابل 2.6% في تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تؤكد على اتساعاً عند ما قيمته 79.2 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة للشهر الجاري ومقابل اتساع عند 80.7 في كانون الأول/ديسمبر.