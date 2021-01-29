شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للعملة الموحدة اليورو عند مستويات 1.21 لكل دولار أمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية وتعد بصدد استأنف خسائرها الأسبوعية التي توقفت الأسبوع الماضي لأول مرة في ثلاثة أسابيع أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:27 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.18% إلى مستويات 1.2100 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2122، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوي له خلال تداولات الجلسة عند 1.2095، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 1.2128.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل الاقتصاد الفرنسي ثاني أكبر اقتصاديات المنطقة للكشف عن بيانات النمو للربع الرابع مع صدور القراءة الأولية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس انكماش 4.0% مقابل نمو 18.7% في الربع الثالث الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر إنفاق المستهلكين أيضا لفرنسا والتي قد تعكس ارتفاعاً 24.0% مقابل تراجع 18.9% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد من ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي والتي قد توضح الثبات عند مستويات الصفر مقابل نمو 8.2% في الربع الثالث، بالتزامن مع أظهر قراءة أسعار الواردات لألمانيا تسارع النمو إلي 1.0% مقابل 0.5% في تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك قبل أن نشهد من قبل أسبانيا أظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين استقرار الانكماش عند 0.5% في كانون الأول/ديسمبر.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل رابع أكبر اقتصاديات المنطقة أسبانيا عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس انكماش 1.4% مقابل نمو 16.4% في الربع الثالث، وذلك قبل أن نشهد من قبل ألمانيا الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة التغير في البطالة والتي قد تعكس ارتفاعاً بنحو 7 ألف مقابل تراجع بواقع 37.0 ألف في كانون الأول/ديسمبر .

وصولاً إلى الكشف من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ككل عن القراءة السنوية لمؤشر القروض الخاصة والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 3.2% مقابل 3.1% في تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة السنوية لمؤشر العرض النقدي أم-3 أيضا عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي قد تظهر استقرار النمو عند 11.0% خلال كانون الأول/ديسمبر.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس استقرار تراجع الإنفاق الشخصي عند 0.4% خلال كانون الأول/ديسمبر، وارتفاع الدخل الشخصي 0.1% مقابل تراجع 1.1% في تشرين الثاني/نوفمبر، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري نمو 0.1% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في تشرين الثاني/نوفمبر.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر تكلفة وحدة العمل والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.5% خلال الربع الرابع، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 58.4 مقابل 59.5 في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر تقلص التراجع إلى 0.5% مقابل 2.6% في تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تؤكد على اتساعاً عند ما قيمته 79.2 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة للشهر الجاري ومقابل اتساع عند 80.7 في كانون الأول/ديسمبر.