شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسة الأسبوع على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية خامس جلسات هذا الأسبوع على تباين في الأداء مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الاسترالية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت كل من مؤشرات الأسهم الصينية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج اليوم الجمعة وسط توجه بعض المستثمرين لشراء الانخفاض على آمال التعافي الاقتصادي المتوقع والمدعوم بالتحفيز لمواجهة جائحة كورونا، قلق البعض الأخر من أن يكون طرح اللقاحات غير المتكافئ مؤشر على نظرة مستقبلية هشة.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين والتي أظهرت تقلص الانكماش إلى 0.5% مقابل 1.3% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، كما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر والتي يستثنى منها الطعام تقلص الانكماش إلى 0.4% مقابل 0.9%. متفوقة على التوقعات التي أشارت لانكماش إلى 0.6%.

وجاء ذلك، بالتزامن مع أظهر قراءة معدلات البطالة استقراراً عند 2.9% خلال كانون الأول/ديسمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاعها إلى 3.0%، وجاء ذلك قبل الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة الأولية لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 1.6% مقابل 0.5% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 1.4%.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت القراءة السنوية لمؤشر الإنتاج الصناعي تقلص التراجع إلى 3.2% مقابل 3.9% في تشرين الثاني/نوفمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 3.5%، وجاء ذلك بالتزامن مع كشف بنك اليابان عن تقرير ملخص الآراء لاجتماعه الأخير والذي عقد في 20-21 من كانون الثاني/يناير والذي أقر خلاله البقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10%، الذي جاء متوافقة مع التوقعات آنذاك.

وفي سياق أخر، تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.4% في الربع الثالث الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.1%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص الانكماش إلى 0.1% مقابل 0.4% في الربع الثالث، أيضا متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش إلى 0.7%.

وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف أيضا عن قراءة مؤشر ائتمان القطاع الخاص والتي أظهرت تسارع النمو إلى 0.3% مقابل 0.1% في القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.2%، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 1.8% مقابل 1.7% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الياباني للكشف عن بيانات سوق الإسكان وسط التوقعات بأظهر القراءة السنوية لمؤشر المنازل المبدوء إنشائها اتساع التراجع إلى 3.8% مقابل 3.7% في تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة ثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلى ما قيمته 29.1 مقابل 31.8 في كانون الأول/ديسمبر.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.07% ليخسر 1.25 نقطة ويصل إلى المستوى 1,837.60، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.18% ليخسر هو الأخر 51.79 نقطة ويصل إلى المستوى 28,145.63.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.56% ليربح 30.22 نقطة ويصل إلى المستوى 5,407.36، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.22% ليربح هو الأخر 7.83 نقطة ويصل إلى المستوى 3,513.01.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.39% ليربح 110.35 نقطة ويصل إلى المستوى 28,661.12، بينما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.77% ليخسر 54.32 نقطة ويصل إلى المستوى 3,014.73.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.32% ليربح 42.32 نقطة ويصل إلى المستوى 13,128.78، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.22% ليخسر 14.89 نقطة ويصل إلى المستوى 6,634.80.