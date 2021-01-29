شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الاسترالي بصدد خسائر أسبوعية أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:22 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.33% إلى مستويات 0.7658 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7683، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7647، بينما حقق الأعلى له عند 0.7685.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.4% في الربع الثالث الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.1%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص الانكماش إلى 0.1% مقابل 0.4% في الربع الثالث، أيضا متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش إلى 0.7%.

وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف أيضا عن قراءة مؤشر ائتمان القطاع الخاص والتي أظهرت تسارع النمو إلى 0.3% مقابل 0.1% في القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.2%، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 1.8% مقابل 1.7% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس استقرار تراجع الإنفاق الشخصي عند 0.4% خلال كانون الأول/ديسمبر، وارتفاع الدخل الشخصي 0.1% مقابل تراجع 1.1% في تشرين الثاني/نوفمبر، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري نمو 0.1% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في تشرين الثاني/نوفمبر.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر تكلفة وحدة العمل والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.5% خلال الربع الرابع، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 58.4 مقابل 59.5 في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر تقلص التراجع إلى 0.5% مقابل 2.6% في تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تؤكد على اتساعاً عند ما قيمته 79.2 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة للشهر الجاري ومقابل اتساع عند 80.7 في كانون الأول/ديسمبر.