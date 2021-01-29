شكرا لقرائتكم خبر عن تسارع نمو أسعار المنتجين في استراليا خلال الربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.4% في القراءة السابقة للربع الثالث الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.1%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته عن الربع الفصلي الرابع تقلص الانكماش إلى 0.1% مقابل 0.4% في القراءة السنوية السابقة للربع الثالث، أيضا بخلاف التوقعات التي أشارت إلى اتساع الانكماش إلى 0.7%.