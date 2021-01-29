شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع تراجع الإنتاج الصناعي في اليابان يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني القراءة الأولية للإنتاج الصناعي والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 0.5% مقابل 0.5% والتي عذلت من الثبات عند مستويات الصفر في القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 1.4%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 3.2% مقابل 3.9% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 3.5%.