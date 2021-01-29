شكرا لقرائتكم خبر عن «تيسلا» تحقق أرباحاً لأول مرة على مدى عام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت شركة «تيسلا» للسيارات الكهربائية، للمرة الأولى، أرباحاً صافية على مدار عام كامل في 2020، لكن أرباحها في الفصل الرابع جاءت مخيبة للآمال، ما أدى إلى تراجع أسهمها في بورصة «وول ستريت».

وحققت شركة إيلون ماسك أرباحاً صافية سنوية بقيمة 721 مليون دولار، ما يشكل استثناء بالنسبة للشركة التي تأسست عام 2003، وركزت جهودها لفترة طويلة على تعزيز إنتاجها من غير أن تتمكن حتى الآن من تحقيق أرباح طوال عام كامل.

وبلغت أرباحها 270 مليون دولار بين أكتوبر وديسمبر، ما يعني بعد حسم العناصر الاستثنائية، أنها حققت 80 سنتاً للسهم الواحد، فيما كان المحللون يتوقعون 1.01 دولار.

وارتفع سعر سهم تيسلا بحوالي 750% خلال عام 2020، وحوالي 17% منذ مطلع العام الجاري، مستفيدة من اهتمام المستثمرين بالسيارات الكهربائية.

من جهة أخرى، أعلنت «تيسلا» أنها تعتزم زيادة عمليات التسليم بمعدل 50% في العام وعلى مدى عدة سنوات.

وأوضحت في بيان: «من الممكن أن نعمل بسرعة أكبر في بعض السنوات». (أ.ف.ب)