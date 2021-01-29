شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تعود إلى الانتعاش متجاهلة «مضاربات التقنية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: زهير العربي

قادت نتائج إيجابية لشركات عالمية كبرى، وبيانات نمو، موجة تعاف للأسهم الأوروبية والأمريكية أمس الخميس، حيث عادت المؤشرات للمنطقة الخضراء، مستفيدة من زخم نتائج أعمال الشركات، بينما خالفت المؤشرات الآسيوية التي تأثرت بهبوط «وول ستريت» في تداولات الأربعاء.في بورصة نيويورك، عادت مؤشرات الأسهم الأمريكية للانتعاش والتعافي أمس الخميس، بعد أن شهدت أول أمس تسجيل أسوأ أداء يومي منذ أكتوبر الماضي، متجاهلة «مضاربات على أسهم التقنية»، بدعم من بيانات نمو الربع الرابع من 2020، ونتائج أعمال إيجابية لشركات كبرى ولها تأثير في «وول ستريت»، حيث ارتفع سهم «أمريكان إيرلاينز» بنحو 30% بعد إعلان إيرادات أفضل من التوقعات، في حين انخفضت أسهم «أبل» و«تسلا» بعد نتائج أعمالها الصادرة الأربعاء.

ونما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 4% في الربع الرابع من العام الماضي، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير لنمو 4.3%، غير أنها دعمت نظرة التفاؤل لدى المستثمرين في تعاف أفضل في الربع الأول من 2021، كما انخفضت طلبات إعانات البطالة الأمريكية بأكثر من التوقعات في الأسبوع الماضي.

وصعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1%، كما صعد مؤشر «إس آند بي» بنسبة 1.4%، وارتفع «ناسداك» بنحو 1.1%.

وحققت شركة «أبل» أكبر إيرادات لها على الإطلاق عند 111.4 مليار دولار في تقرير أرباحها للربع الأول من السنة المالية 2021، وارتفعت مبيعات كل فئة من فئات المنتجات بنقاط مئوية من رقمين، ومع ذلك، انخفضت أسهم شركة التكنولوجيا العملاقة بنسبة 3.26% بسبب استمرار المضاربات على أسهم القطاع، وانخفضت أسهم «تيسلا» بنسبة 5.07% بعد أن سجلت شركة صناعة السيارات الكهربائية أرباحاً أسوأ من المتوقع للربع الأخير، وقالت الشركة أيضاً إنها تتوقع نمو متوسط ​​التسليم السنوي بنسبة 50% في المستقبل.

وعانت وول ستريت خسائر فادحة الأربعاء، حيث سجل مؤشرا ستاندرد آند بورز وداو جونز أسوأ يوم لهما منذ أكتوبر، حيث أدى جنون الشراء المضاربي في الأسهم التي تم بيعها على المكشوف بشكل كبير إلى إبقاء المستثمرين في حالة تأهب.

الأسهم الأوروبية

وفي القارة العجوز، بلغت الأسهم الأوروبية أمس الخميس أدنى مستوى في شهر تقريباً بينما ينمو قلق المستثمرين بشأن زيادة في الإصابات بسلالة جديدة أشد عدوى من فيروس كورونا، غير أن المؤشرات ارتدت في وقت لاحق للمنطقة الخضراء على إثر تعافي «وول ستريت».

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1%، وارتفع مؤشر داكس الألماني 0.25%، وصعد كاك 40 الفرنسي 1%، ومؤشر ميب الإيطالي 1.02%، فيما انخفض المؤشر فاينشال تايمز 100 البريطاني 0.64% في الوقت الذي تأثرت فيه المعنويات سلباً في ظل بطء توزيع لقاحات مضادة لكوفيد-19 والمزيد من القيود في أوروبا.

وتصدرت شركات التعدين والتكنولوجيا والنفط والغاز قائمة الخاسرين بين القطاعات، لتتراجع بين 1.5 % و1.6 %.

أسهم آسيا

تكبدت الأسهم الآسيوية خسائر فادحة أمس الخميس حيث انخفض مؤشر شنجهاي الصيني 1.91%، وهبط مؤشر هونج كونج 2.55%، ونزل مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية 1.71%، كما تكبدت الأسهم اليابانية أكبر انخفاض لها في ستة أشهر أمس الخميس، إذ تعرضت لضغوط بفعل شركات التكنولوجيا التي استفادت من ارتفاع الأسهم في الآونة الأخيرة.وهبط المؤشر نيكاي القياسي 1.53 % إلى 28197.42 نقطة، مسجلاً أكبر انخفاض يومي منذ 31 يوليو، بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.14 % إلى 1838.85 نقطة.

وقفز مؤشر شركات تصنيع الأجهزة الكهربائية على توبكس 6.34 % منذ بداية العام الجاري، بينما ربح المؤشر توبكس 1.89 %.

مبيعات المنازل الجديدة دون المتوقع

زادت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة دون المتوقع في ديسمبر/ كانون الأول، متأثرة على الأرجح بقفزة في أسعار المنازل.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية أمس الخميس إن مبيعات المنازل الجديدة زادت 1.6% إلى وتيرة معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 842 ألف وحدة الشهر الماضي، وخفضت الوزارة تقديرها لمعدل مبيعات نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 829 ألف وحدة من 841 ألفاً في التقرير السابق.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة 1.9 % إلى معدل قدره 865 ألف وحدة في ديسمبر.

قفزت المبيعات 15.2 % على أساس سنوي. وبلغ إجمالي المبيعات 811 ألفاً في 2020، مرتفعاً 18.8 % عن 2019.

وقفز متوسط سعر المنزل الجديد 8% على أساس سنوي في ديسمبر إلى 355 ألفاً و900 دولار. وبلغ عدد المنازل الجديدة في السوق 302 ألف الشهر الماضي، ارتفاعاً من 290 ألفا في نوفمبر.

(رويترز)

مخاوف الطلب تضغط على النفط

نزل النفط في التعاملات الصباحية في آسيا أمس الخميس، على الرغم من انخفاض كبير لمخزونات الخام الأمريكية، في الوقت الذي تعرضت فيه الأسعار لضغوط بفعل تعزز الدولار الأمريكي، ومخاوف جديدة حيال الطلب على الوقود بسبب قيود السفر، وتأخير في توزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتاً، أو ما يعادل 0.62 % إلى 52.52 دولار للبرميل، لتمحو مكاسب حققتها الأربعاء.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتاً، أو ما يعادل 0.65 % إلى 55.45 دولار للبرميل، بعد أن خسرت عشرة سنتات الأربعاء.

(رويترز)