شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة بريطانية تسمح بتسليم عارف نقفي إلى أمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت محكمة في لندن يوم أمس الخميس حكماً بتسليم عارف نقفي، مؤسس شركة «أبراج» المنهارة إلى الولايات المتحدة.

ويتهم مدَعون أمريكيون نقفي- رجل الأعمال الباكستاني، بتصميم مؤامرة للاحتيال على مستثمرين من بينهم مؤسسة بيل وميليندا جيتس. ويقول محامو نقفي إنه قد يواجه عقوبة بالسجن لمدة 291 عاماً إذا أُدين في الولايات المتحدة.

وكانت أبراج أكبر صندوق استثماري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى انهارت في 2018، بعد أن أثار مستثمرون مخاوف بشأن إدارة صندوق للرعاية الصحية تابع لها حجمه مليار دولار. (رويترز)