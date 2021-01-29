شكرا لقرائتكم خبر عن 40 مليون مسافر عبر مطارات الإمارات في 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داوود

بلغ عدد المسافرين في مطارات دولة الإمارات خلال عام 2020 نحو 39.88 مليون مسافر، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للطيران المدني.

وبحسب البيانات الرسمية، سجلت مطارات الدولة حركة مسافرين نشطة خلال ديسمبر/كانون الأول 2020، لتصل إلى 3.1 مليون مسافر. وكان ديسمبر/كانون الأول 2020، الشهر الأنشط في حركة المسافرين القادمين والمغادرين منذ بدء جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19»، في ظل توافد حركة سياحية ضخمة إلى الدولة، تزامناً مع احتفالات رأس السنة الجديدة وعطلة عيد الميلاد.

ويأتي هذا التراجع في حركة الطيران إقليمياً وعالمياً، بسبب القيود التي خلفتها أزمة «كوفيد 19» على قطاع الطيران الدولي، وتحديد حركة المسافرين بين الدول، في إطار الجهود المبذولة من قبل الحكومات للحد من انتشار الفيروس.

وبذلت الجهات المعنية في الدولة مع قطاع الطيران المدني، جهوداً كبيرة لاحتواء تلك التأثيرات بكفاءة عالية، مما سمح بالتشغيل الآمن للرحلات مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لضمان الحد من انتشار الوباء.

وعلى صعيد حركة الشحن الجوي، أظهرت بيانات الهيئة العامة للطيران المدني أن أحجام الشحن الجوي في المطارات المحلية بلغت قرابة 2.77 مليون طن.

وكانت شركات الطيران الوطنية بالتعاون مع المطارات والجهات المختصة، قد اتخذت خطوات لضمان تدفق السلع والمواد الضرورية من وإلى الدولة، إضافة إلى أسواق العالم، تزامناً مع فترة تعليق رحلات الركاب وإغلاق السفر الدولي.